Zum Inhalt dieser Ausgabe | Pulssteigerin des Tages: Katja Hessel Oliver Rast So habe ich mir das vorgestellt, Auftakt der Werkwoche – und gleich kräftig Puls. Die Verursacherin: Katja Hessel. Ihre Funktion: freidemokratisch-parlamentarische Staatssekretärin beim Finanzjongleur und Syltliebhaber Lindner. Der konkrete Anlass: Hessels Gastkommentar im Handelsblatt (Montag). Der Effekt: rasante Extrakontraktion meiner Pumpe. Also, ein halbes Dutzend »Reformen« fallen Hessel ein. Ihr Finitum: die BRD soll wieder zum »Powerhouse für Innovation« werden. Pate dafür steht, kein Witz: das gigantomanische »Modell Tesla«. Für die, die es noch nicht wa...

Artikel-Länge: 1798 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen