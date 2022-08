Zum Inhalt dieser Ausgabe | Kommunisten bieten Alternative Regierung des südindischen Bundesstaates Kerala mit neuen sozialen Maßnahmen Silva Lieberherr und Bhakti G., Mumbai Die Kommunistische Partei Indiens (Marxistisch), CPI (M), kämpft weiter für konkrete gesellschaftliche Verbesserungen im südindischen Bundesstaat Kerala, in dem sie die Regierung stellt. Kürzlich leitete sie drei wichtige sozialpolitische Maßnahmen ein: Die Schaffung eines Online-Taxiservices, ein Programm zur Ernährung für Kinder und eins gegen extreme Armut. Die jüngste Entwicklung ist die Ankündigung des Online-Taxi- und Autovermietungsdienst »Kerala Savari«. Am 17. August soll der Service starten. Auch in Indien sind Onlinedienste wie Uber oder Ola auf dem Vormarsch, lokale und konventionelle Taxiunternehmen verschwanden. Unter der Führung des Arbeitsministeriums soll »Kerala Savari« eine vor allem für die Angestellten bessere Alternative bieten. Laut dem Minister für Arbeit, Vasudevan Sivankutty, wird die Regierung den Taxitarif festlegen und nur einen Beitrag von acht Prozent für eigene Kosten draufschlagen. Dies ist ein großer Unterschied zu den kapi...

