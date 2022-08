Zum Inhalt dieser Ausgabe | Hohe Lohnmauer Gehaltsunterschiede zwischen Ost und West bestehen weiter – DGB Sachsen fordert »Offensive für Angleichung« Oliver Rast Arbeiten im Osten, arbeiten im Westen: Die Lohnunterschiede sind groß, auch mehr als 30 Jahre nach dem Anschluss der DDR an die BRD. »Von einer deutschen Einheit auf dem Arbeitsmarkt sind wir noch meilenweit entfernt«, wurde der Ostbeauftragte der Linksfraktion im Bundestag, Sören Pellmann, am Sonntag vom Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) zitiert. Woher Pellmann das weiß? Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) unter Hubertus Heil (SPD) hatte dem Leipziger Abgeordneten Ende Juli auf eine sogenannte schriftliche Frage zur Ost-West-Lohnschere geantwortet. Die ministerielle Reaktion, die auf einer »Sonderauswertung aus der Entgeltstatistik« der Bundesagentur für Arbeit basiert, liegt jW vor. Zunächst: Knapp 22 Millionen sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigte in den Kernbereichen der deutschen Wirtschaft waren mit Stichtag 31. Dezember 2021 in der Maloche. »Der Median der Bruttomonatsentgelte dieser Beschäftigten betrug 3.516 Euro; ...

Artikel-Länge: 3584 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen