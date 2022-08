Scheine im Schließfach

Was für die breitere Öffentlichkeit etwas unerwartet kommt, dürfte für aufmerksame Beobachter keine Überraschung sein: Wie am vergangenen Wochenende bekannt wurde, sind in einem Schließfach des früheren Hamburger SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs – eine der Schlüsselfiguren der »Cum-Ex«-Affäre um die traditionsreiche Warburg-Bank – mehr als 200.000 Euro aufgefunden worden. Eine Frage steht nun im Raum: Handelt es sich hierbei um Schmiergeld, das Kahrs, langjähriger Strippenzieher im Bezirk Mitte der Hamburger SPD, für seine »Dienste« kassiert hat? Länger schon ist bekannt, dass der Sozialdemokrat die Verbindung zwischen der Warburg-Bank und dem damaligen Ersten Bürgermeister Olaf Scholz herstellte. Hamburg hatte auf Steuerrückzah...