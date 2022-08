Mit Netz und doppeltem Boden

Aus Sicht der USA ist ihre Politik im Spannungsfeld zwischen der Volksrepublik China und den De-facto-Machthabern auf der Insel Taiwan formal bestimmt durch »die drei gemeinsamen Kommuniqués«, »die sechs Zusicherungen« und den Taiwan Relations Act. Nichts davon ist völkerrechtlich verbindlich. Dennoch sind diese Dokumente nachhaltig wirkungsmächtig, da sie ständig beschworen werden, wenn die Regierung in Washington oder einzelne Politiker behaupten, in der China-Politik der USA gebe es »keine Veränderung«.

Die drei Kommuniqués sind gemeinsame Erklärungen, die von den Regierungen Chinas und der USA am 28. Februar 1972, am 1. Januar 1979 und am 17. August 1982 veröffentlicht wurden. Der Taiwan Relations Act (TRA) ist ein vom US-Kongress am 10. April 1979 verabschiedetes Gesetz, das rückwirkend schon seit dem 1. Januar 1979 gilt. An diesem Tag war nach einer schon im Dezember 1978 erreichten Vereinbarung die Aufnahme normaler zwischenstaatlicher Beziehungen z...