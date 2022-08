Alle Fehler gemacht

Es gibt einen polnischen Witz über einen Schüler, der in Biologie über den Elefanten abgefragt werden soll. Weil er sich nicht vorbereitet hat, improvisiert er über »den Elefanten und die polnische Frage«. Die Erinnerung an diesen Spruch lässt einen nicht los, wenn man Wolfgang Templins Biographie des an der Wiederbegründung des polnischen Staates 1918 maßgeblich beteiligten Politikers Jozef Pilsudski liest.

Die Originalformulierung des Autors vom »Vater der polnischen Unabhängigkeit« soll hier aus grundsätzlichen Vorbehalten gegen einen Personenkult, den sich Pilsudski vor seinem Tod im Jahr 1935 organisieren ließ und der bis heute lebendig ist, so konsequent vermieden werden, wie sich Templin darauf kapriziert, von »belarusischen Wäldern« mit einem »s« zu schreiben und auf der polnischen Schreibweise Feliks Dzierzynski entgegen der »russischen« Fassung »Dscherschinski« zu bestehen. Nur: Was Templin hier als Russizismus anprangert, ist gar kein Russisch,...