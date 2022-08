Wo die Wölfe heulen

Der Bremer Linken-Abgeordnete Cindi Tuncel erhielt vor einigen Tagen im Netz direkte Morddrohungen in kurdischer und türkischer Sprache. Medienrecherchen belegen, dass sich hinter der Nachricht ein Account aus der Türkei befindet, von dem aus schon zahlreiche Politiker und Kritiker mit türkischen und kurdischen Wurzeln unter Druck gesetzt wurden. Also kein Einzelfall. In den vergangenen Monaten und Jahren wurden zahlreiche kritische Politiker und Aktivisten bedroht und waren Diffamierungskampagnen ausgesetzt. Dahinter stehen zumeist türkische Rechtsextreme, die dem Spektrum der Grauen Wölfe und deren Umfeldorganisationen zuzuordnen sind. Doch wer sind die Grauen Wölfe? Was sind ihre Ziele? Warum agieren sie in Deutschland?

Die gegenwärtigen Entwicklungen zeigen, dass rechtsextreme, ultranationalistische und antisemitische Einstellungen nicht nur in der jeweiligen Aufnahmegesellschaft anzutreffen sind, sondern auch innerhalb der verschiedenen Migrantencommu...