Herabstürzende Dachschindeln

Kaum jemand in Graz weiß, dass sich die Stadt einen Stadtschreiber leistet. Und das ist auch gut so. Andernfalls müsste der ja ständig damit rechnen, angesprochen zu werden. Stadtschreibern in kleineren Städten dürfte es so gehen – etwa in Hausach im Schwarzwald, das der Grazer Stadtschreiber kürzlich besuchte. Dort hingen in allen Schaufenstern Fotos der Autoren, die beim »Hausacher Leselenz« auftraten, einschließlich der neugewählten Stadtschreiber. Die können in der Kleinstadt nirgendwo ein Bier trinken, ohne erkannt zu werden. Erkannt wird der Grazer Stadtschreiber also praktisch nie. Und es ist ihm auch eher unangenehm, sich in Kneipengesprächen zu erkennen zu geben, wie es ihm auch unangenehm ist, wenn er bei Veranstaltungen wie ein Ehrengast begrüßt wird.

Als er vor Jahren als Stipendiat in Ahrenshoop an der Ostsee weilte, fand er mit der »Gaststätte Kap der guten Hoffnung« schnell eine überzeugende Alternative zu den überteuerten Touristenlokalen u...