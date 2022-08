Friedensfreund des Tages: Wacken-Besucher

Was machen mit Altmetall? Keine Frage für Metalheads: zerknüppeln natürlich! Das dachte sich wohl auch ein unbekannter Besucher des diesjährigen Wacken Open Airs beim Anblick eines Panzers. Der sollte beim mythenumrankten Heavy-Metal-Festival im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein für die Bundeswehr werben. Mit einem »Karrieretreff« versuchte die Truppe, dort volltrunkene Kuttenträger für den Dienst an der Waffe zu begeistern. Da durfte man sich nicht nur von uniformierten Menschenfängern gegen die Hitze abspritzen lassen oder in...