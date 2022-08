Dorfbesetzer kriminalisiert

Offiziell ist es das Ziel der spanischen Regierung, der Entvölkerung des ländlichen Raums entgegenzuwirken. Das taten auch sechs Menschen, die 2013 das verlassene Dorf Fraguas in der Provinz Guadalajara in der Region Kastilien-La Mancha wieder belebten. Die Häuser, die 1968 von der franquistischen Regierung enteignet worden waren, reparierte die Gruppe mit eigenen Mitteln, wofür sie traditionelle Materialien wie Holz und Steine verwendeten. Wie es in einem Beitrag der Tageszeitung El País von Anfang 2019 heißt, sprachen sie vorab auch mit Vertretern der Regionalregierung, der offiziellen Eigentümerin des Dorfes, das von Diktator Francisco Franco als »gemeinnützig« deklariert worden war und sich innerhalb eines Naturschutzgebietes befindet.

Die damalige Regionalregierung von Kastilien-La Mancha unter der rechten Volkspartei (PP) zeigte die Bewohner jedoch an. 2017 wurden sie von einem Gericht zu zwei Jahren und drei Monaten Gefängnis und einer Geldstrafe ve...