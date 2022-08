Die Reihen schließen gegen Moskau

Die beiden Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht und Klaus Ernst sollen sich mit Äußerungen zum Thema Russland zurückhalten. Das hat der neue Bundesgeschäftsführer der Partei Die Linke, Tobias Bank, gefordert. Er erwarte, »dass sie die Beschlüsse des Bundesparteitages respektieren und widersprechende Aussagen unterlassen«, erklärte der in der Öffentlichkeit noch weithin unbekannte, im Juni auf dem Erfurter Parteitag in sein Amt gewählte Bank dem Spiegel vom Sonntag mit Blick auf die beiden prominenten Linke-Politiker. Wagenknecht und Ernst hatten sich mehrfach kritisch zu den im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine vom Westen gegen Russland verhängten Sanktionen geäußert, deren Folgen auf die Bevölkerung in Deutschland zurückfallen. Der Vorsitzende des Ausschusses für Energie und Klima im Bundestag, Klaus Ernst, hatte angesichts der sich abzeichnenden Gaskrise die Inbetri...