Schwarze Linke im Fadenkreuz

Die US-Bundespolizei FBI macht Jagd auf schwarze Linke, die »russische Propaganda« verbreitet haben sollen. In St. Louis (Missouri) und St. Petersburg (Florida) waren vergangene Woche Freitag Agenten des FBI gemeinsam mit örtlichen Polizeikräften gewaltsam in mehrere Gebäude und Wohnungen der African People’s Socialist Party (APSP) eingedrungen. In einer am Mittwoch abend veröffentlichten Solidaritätserklärung der Socialist Unity Party (SUP) und zwölf Schwesterorganisationen hieß es: »Hände weg von der APSP und allen, die von fingierten Beschuldigungen des FBI betroffen sind!« Das Bündnis aus schwarzen und puertoricanischen Gruppierungen kritisierte »diese neue Spielart des McCarthyismus und des rassistischen Terrors« scharf.

Am 29. Juli hatten FBI-Agenten um fünf Uhr morgens die Privatwohnung des APSP-Gründers und Vorsitzenden Omali Yeshitela sowie seiner Frau Ona Zené Yeshitela, der Vizevorsitzenden der Partei, in St. Louis mit Blendgranaten gestürmt und...