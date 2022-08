Erstmals ohne absolute Mehrheit

Die senegalesische Opposition feiert, obwohl sie bei der Parlamentswahl nur zweitstärkste Kraft geworden ist. Nach den, wie es im Senegal heißt, provisorischen offiziellen Wahlergebnissen, die die nationale Wahlkommission am Donnerstag abend in Dakar verkündet hat, bleibt die Regierungskoalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) von Staatspräsident Macky Sall zwar die stärkste Kraft in der Nationalversammlung. Sie verliert aber deutlich Sitze (insgesamt 43) im Vergleich zu den vergangenen Parlamentswahlen aus dem Jahr 2017. Damit büßt sie mit nur 82 Sitzen auch ihre absolute Mehrheit im 165 Sitze zählenden Abgeordnetenhaus ein.

Die beiden Oppositionslisten Yewwi Askan Wi (YAW) und Wallu Senegal, die zusammen als Wahlbündnis auftraten und künftig im Parlament wohl eine Koalition bilden könnten, kamen nach den ersten Zahlen auf insgesamt 80 Sitze. Der Ausgang der Parlamentswahl in Senegal war so ...