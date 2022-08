Zinsrückwende

Ist das schon wieder die Rolle rückwärts? Kaum hat die EZB, lange vorangekündigt, ihren Leitzins Ende vergangenen Monats um einen halben Punkt auf 0,5 Prozent hochgesetzt, fallen die Marktzinsen auf breiter Front wieder. Hatte die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe Mitte Juni noch bei fast zwei Prozent gelegen, so fiel sie am vergangenen Dienstag auf ein Viermonatstief von 0,68 Prozent. Das ist kein Einzelfall. Sogar die Bauzinsen sind wieder gesunken. Nachdem sie sich zunächst im Lauf des ersten Halbjahres fast vervierfacht hatten, sind zehnjährige Hypothekenzinsen von Anfang Juli bis vergangene Woche von 3,2 auf 2,4 Prozent gesunken. Das sind rasante Richtungswechsel. Die gerade erst eingeleitete Zinswende scheint schon wieder rückgängig gemacht zu werden. Das Phänomen wieder sinkender Zinsen ist nicht auf Deutschland beschränkt. Auch in der übrigen Euro-Zone lässt sich ähnliches feststellen: In Italien, Frankreich, Spanien gehen seit anderthalb Mon...