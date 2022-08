Faschist wegen Z-Symbols in Haft

Es war der letzte Eintrag am späten Mittwoch abend: »Wer sich heute in der Bundesrepublik oppositionell betätigt, der läuft nicht nur Gefahr, gesellschaftliche Repressionen erleiden zu müssen, sondern auch noch, unter fadenscheinigen Vorwürfen inhaftiert zu werden.« Aufgerufen wurde hier auf dem Telegram-Kanal »Das andere Deutschland« zur Solidarität mit dem unter Geldwäschevorwürfen in Untersuchungshaft sitzenden »Querdenken«-Organisator Michael Ballweg. Doch wenige Stunden später klickten beim Administrator dieses als »nationalbolschewistisch« deklarierten Kanals selbst die Handschellen. Vom SEK unterstützte Beamte der Staatsschutzabteilung des LKA Hamburg durchsuchten am frühen Donnerstag morgen dessen Wohnung im Hamburger Stadtteil Kirchwerder. Gegen den 31jährigen Marcel J. wurde ein Haftbefehl der Zentralstelle Staatsschutz der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg vollstreckt, das Amtsgericht ordnete Untersuchungshaft an.

Der Verhaftete sei als Verantwo...