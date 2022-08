Waffen der Tiere: Unter Wasser

Man hüte sich vor dem kleinen Fangschreckenkrebs! Mit einer Beschleunigung von null auf 80 Kilometer pro Stunde entwickelt er die Schlagkraft einer Pistolenkugel. Das 1.000fache seines Körpergewichts! Es gibt also doch Superkräfte jenseits von DC und Marvel. Und was uns nachdenklich machen sollte: Der Weiße Hai ist das einzige Lebewesen neben uns Menschen, das sich den Stand der Sonne bei der Jagd zunutze macht, der Hai blendet gezielt seine Beute, und die säuselt praktisch blind in sein Maul. Und was sagt das über uns?

3sat, 18.15 Uhr

Der unglaubliche Hulk

Edward Norton, Liv Tyler, William Hurt – was soll in dem Film schiefgehen? Okay, die Neuversion von »Dr. Jekyll und Mr. Hyde« von Robert Louis Stevenson (18...