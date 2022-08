Starke Leistung

Als eines der ersten Länder in der Welt könnte Kuba bald über ein Vakzin gegen die Omikron-Variante des Coronavirus verfügen. Wie das Zentrum für Gentechnik und Biotechnologie (CIGB) in Havanna am Sonnabend bekanntgab, hat das Institut einen Impfstoffkandidaten entwickelt, der eine »hohe Immunität« gegenüber neuen Subvarianten auslöst. Sofern klinische Studien erfolgreich verlaufen, kann die Insel einen weiteren Sieg im Kampf gegen die Pandemie verbuchen.

Schon jetzt ist Kuba bei deren Eindämmung – trotz US-Blockade – weltweit eines der erfolgreichsten Länder. Knapp 95 Prozent der Bevölkerung sind mindestens einmal geimpft; rund 89 Prozent haben eine Auffrischung erhalten. Seit mehr als zwölf Wochen (Stand 2. August) ist niemand mehr an oder mit d...