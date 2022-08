Lufthansa in Gewinnzone

So geht das, Zehntausende Stellen streichen, Krise abschütteln – und Profite machen. Die größte deutsche Airline, Lufthansa (LH), schreibt wieder schwarze Zahlen. Am Donnerstag präsentierte Vorstandschef Carsten Spohr in Frankfurt die Zahlen für das zweite Quartal. Demnach erzielte die Fluggesellschaft einen Umsatz von knapp 8,5 Milliarden Euro – und damit etwa zweieinhalbmal soviel wie im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn lag bei fast 400 Millionen Euro. Und für das Jahr 2022 erwartet das MDax-Unternehmen unter dem Strich mehr als eine halbe Milliarde Euro. Die Arbeitsplatzvernichtung hat indes eine Zusatzfolge: Wegen des Ausfalls Tausender Flüge ...