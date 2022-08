Hör’ mal, wer da hämmert!

O du schreckliche Weihnachten

Tim Allen als Tim Taylor spielt alle an die Wand! Und für den dämlichen deutschen Serientitel ist er nicht verantwortlich! Im Original heißt diese Sitcom schlicht »Heimwerkerei« (»Home Improvement«). Jedenfalls sollten wir Anfang August keinesfalls diese Weihnachtsfolge verpassen! Denn kurz vor Weihnachten macht sich bei Tim Panik breit, weil er diesmal unbedingt den Weihnachtsdekorationswettbewerb gewinnen will, aber der Nachbar ziemlich aufgerüstet hat. Und dann verschwören sich alle gegen ihn. So sieht es jedenfalls Tim … USA 1992.

RTL Nitro, 19.15 Uhr

Der Vietnamkrieg

Diese fünfteilige Serie aus dem Jahre 2013 läuft bis 24 Uhr. Beginnen wir mit dem Faktum, dass in Vietnam von den US-Luftstreitkräften mehr Bomben abgew...