Zum Inhalt dieser Ausgabe | Bis auf den Schädel »Predator« vs Comanche: Der Film »Prey« Marc Hairapetian Die Comanchería im Jahr 1719; Naru (Amber Midthunder) ist eine talentierte Kriegerin, die aber als Frau einen schweren Stand in ihrem Stamm hat. Als ihr Lager von einem unsichtbaren Gegner bedroht wird, macht sie sich auf, ihr Volk zu beschützen. Die Bedrohung, mit der Naru konfrontiert wird, entpuppt sich als außerirdischer Profijäger mit neuestem technischen Arsenal, was zu einem bösartigen Showdown zwischen der Kriegerin und dem unbekannten Wesen führt. »Prey«, der ab dem 5. August exklusiv als Disney-plus-Original gestreamt wird, schildert im ersten Filmdrittel ausführlich Sitten und Gebräuche der Comanchen. Regisseur Dan Trachtenberg (»10 Cloverfield Lane«) nimmt sich über eine halbe Stunde Zeit, bis der Mensch und Tier skelettierende Predator erstmals auftaucht. Der Zuschauer begleitet die Comanchen auf die Jagd, wo Naru von ihrem Bruder Taabe (Dakota Beavers) und den anderen Kriegern belächelt wird. Folglich übt sie unter den erstaunten Blicken ihres...

