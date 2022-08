Angriff auf Lohnabhängige

Die von Rishi Sunak und seiner Rivalin Elizabeth Truss vorgebrachten Politikvorschläge werden eine Zunahme sozialer Spannungen im Inneren sowie neue geopolitische Verwerfungen in der Außenpolitik nach sich ziehen. Beide nehmen sich gegenseitig nichts, wenn es darum geht, die Lebensgrundlagen lohnabhängiger Menschen anzugreifen. So plant Truss laut Medienberichten vom Dienstag eine Verlagerung staatlicher Behörden aus London in die englischen Regionen. Dies soll als Vorwand für eine Kürzung von Beamtengehältern dienen, da in London aufgrund der dortigen überdurchschnittlich hohen Lebenshaltungskosten entsprechend höhere Löhne gezahlt werden. Sunak wiederum betont bei jeder sich bietenden Gelegenheit die Notwendigkeit von Haushaltsdisziplin.

Sowohl Sunak als auch Truss planen Steuererleichterungen unter anderem bei Einkommens- und Mehrwertsteuern. Truss will außerdem die Sätze bei Unternehmenssteuern senken. Meinungsverschiedenhei...