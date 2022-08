Der Schienenverkehrsbeauftragte der Bundesregierung mag den wenigsten Pendlern ein Begriff sein. Wie auch – in Erscheinung trat er bisher kaum. Nun äußerte sich Michael Theurer (FDP) mit verwirrenden Ansichten zum bei Fahrgästen beliebten Neun-Euro-Ticket. Alle bisher ins Gespräch gebrachten Nachfolgemodelle für das auf drei Monate befristete Ticket wies er zurück. Ein Nulltarif sei ebensowenig zielführend wie die Fortsetzung des jetzigen Angebots, und die von Verkehrsunternehmen vorgeschlagene 69-Euro-Fahrkarte bewertete er gegenüber der Rheinischen Post als »wenig sinnvoll«, da in der Folge die Netzkarten in Verkehrsverbünden wie Berlin teurer werden könnten.

Dennoch lobte Theurer das Neun-Euro-Ticket als »ermutigendes Signal, das durch attraktive Preise auf die Schiene gelockt hat«. Es sei erfreulich, dass die Fahrgäste das Angebot trotz des Zustandes der Bahnen angenommen hätten: ...