Luxusprodukt Butter

Früher ging das recht einfach, klauen im Supermarkt. Kleinigkeiten des täglichen Bedarfs unbezahlt an der Kasse vorbeischmuggeln. Verschmerzbare »Schankverluste« für die Handelsketten. Das dürfte künftig schwieriger werden. Der Einfall: Grundnahrungsmittel mit »Klauschutz« – bei Butter und Käse etwa. Also, Alltagsprodukte mit »Antidiebstahletiketten« oder elektronischen Kunststoffsafes, die am Ausgang Alarm schlagen, wenn sie nicht an der Kasse bezahlt und deaktiviert wurden. Aldi in England macht es vor, berichtete jüngst das Portal ­topagrar.de. Ein »Securitytrend«, den Branchenkenner auch in Deutschland erwarten.

Kein Wunder, Geringverdiener und Arme zwischen Flensburg und Garmisch können sich vieles im Discounter nicht mehr leisten. Neue Zahlen dazu lieferten die Statistiker vom Bundesamt aus Wiesbaden Ende vergangener Woche. So sind die Preise für Nahrungsmittel im Juli dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahresmonat um fast 15 Prozent gestiegen. Vor al...