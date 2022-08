»Man lebt nicht, damit am Ende Gras darüber wächst«

»Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers.« (Jean Jaurès)

Vor acht Jahren, im Oktober 2014, erreichten uns Nachrichten über Angriffe rechtsextremer Dumpfköpfe nicht nur auf Flüchtlinge, sondern auch auf Sorben, die ihre Sprache und Bräuche pflegen. Die Polizei fasste sieben junge Männer, die in Bautzen Jugendliche aus dem Sorbischen Gymnasium als »Sorbenschweine« beschimpft, bedroht und verfolgt hatten und die auch bei Nazidemonstrationen und bei Pegida gesehen worden waren. Ein Haftbefehl kam nicht zustande. Ähnliche Vorfälle gab es auch in sorbisch besiedelten Dörfern. Das erinnerte erschreckend an Schilderungen Jurij Brezans (1916–2006) in seinem Buch »Der Gymnasiast« aus der Zeit der Weimarer Republik und der beginnenden faschistischen Herrschaft.

Vor allem mit seinen »Krabat«-Büchern von 1976 und 1993 bewies dieser Schriftsteller, dass die Überlieferungen der Sorben weit mehr enthalten als Folklore. Er erkannte ihre...