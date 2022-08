Zum Inhalt dieser Ausgabe | Kein erkenntnistheoretisches Problem Der Begriff »Freiheit« ist Schwerpunkt der Marxistischen Blätter Arnold Schölzel Das neue Heft der Marxistischen Blätter enthält eine Beilage mit Beiträgen zu Russland bzw. zum Ukraine-Krieg, die besonders zur Lektüre empfohlen seien. Zum einen interviewt Gudrun Havemann den griechischen Philosophen Dimitrios Patelis, zum anderen analysiert der Marburger Historiker Joachim Hösler »Russlands Transformation, Geschichtspolitik und Imperialismus«. Patelis sieht die allgemeine Ursache des Krieges in der ungelösten Strukturkrise des heutigen Kapitalismus. Sie lasse einen dritten Weltkrieg befürchten. Die Auseinandersetzung sei keine zwischen Russland und der Ukraine oder der NATO, sondern ein beginnender Krieg »gegen den Hegemonialanspruch des alten, noch starken, aber im Abstieg befindlichen euroatlantischen imperialistischen Machtblocks«. Gegenpol sei China, um das sich eine Gruppe von Ländern und Bündnissen, darunter Russland, sammle. Die russischen Oligarchen sähen sich gern als Akteure eines eigenständigen Wirtschaftsimperiums, das werd...

Artikel-Länge: 3572 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen