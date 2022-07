Blackout in Deutschland?

Horrorszenario oder reale Gefahr? Keine Kohle. Kein Gas. Keine Atomkraftwerke. Aber Milliarden von Steckdosen. Und um die zu füttern, so der Plan, hält man Wind und Sonne bereit. Und vielleicht noch die gute alte Batterie. Natürlich in XXL. Dazu ein Experte: »Wir haben heute in Deutschland eine Speicherkapazität von 40 Gigawattstunden. Mit diesen 40 Gigawattstunden könnten wir Deutschland zwischen 30 bis 60 Minuten versorgen.« ZDF-Autor Erik Hane fragt bei Wissenschaftlern und Praktikern in Sachen Energieversorgung nach und legt den verantwortlichen Politikern seine Recherche­ergebnisse vor. Ob die Ahnung haben? D 2022

ZDF, 19.25 Uhr

Einer flog über das Kuckucksnest

Da stellt einer die herrschende Ordnung in Frage! Und das in einer psychiatrisc...