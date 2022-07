Zum Inhalt dieser Ausgabe | Klassenkampf mit Parteiimmobilie Erwin Riess Der Dozent traf Herrn Groll hinter dem Wiener Burgtheater. Neben einem unscheinbaren Eingang eines gründerzeitlichen Bürgerhauses verkündete ein Schild, dass sich an diesem Ort der Sitz der österreichischen Sozialdemokratie befindet. Der Dozent wollte seinem Freund vor Augen führen, wie der politische Niedergang der SPÖ mit dem ökonomischen Desaster Hand in Hand ging. »Die Arbeiterzeitung AZ wurde eingestellt, das Parteihotel und das Veranstaltungszentrum verkauft. Und die Gewerkschaftsbank BAWAG legte einen haarsträubenden Konkurs hin – der Sohn des langjährigen BAWAG-Chefs Flöttl hatte die ehemalige Arbeiterbank durch Spekulationen an der New Yorker Börse verzockt …« »Mit der Bank versenkte er auch den Streikfonds mehrerer Generationen von Gewerkschaftsmitgliedern«, ergänzte Herr Groll. »Beim nachfolgenden Prozess erklärte Flöttl junior das Milliardenmalheur mit dem Absturz eines Computers.« »Die Richterin nahm das ohne Widerspruch hin und unternahm keiner...

Artikel-Länge: 4408 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen