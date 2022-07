Söder bringt Fracking ins Spiel

Deutschland sucht fast schon verzweifelt nach einem Ausweg aus dem Erdgasgngpass. Braunkohle und Atomstrom – alles kommt nun aufs Tapet. Der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schlug am Samstag in der Süddeutschen Zeitung sogar das umweltschädliche Fracking vor. »Geht’s noch?«, giftete sein niedersächsischer Amtskollege Stephan Weil (SPD) am Samstag auf Twitter zurück.

»Fracking von gestern will keiner. Aber es ist sinnvoll zu prüfen, ob es neue und umweltverträgliche Methoden gibt«, schlug der CSU-Chef vor. »Vor allem in Niedersachsen gibt es nach Ansicht von Experten große Erdgasfelder.« Beim Fracking wird durch Druck und mit Hilfe von Chemikalien Erdgas aus dem Gestein herausgelöst. Das Verfahren gilt als schädlich für die Umwelt, es wurde in Niedersachsen vor mehr als zehn Jahren eingestellt.

Auch der CDU-Politiker und niedersächsische Wirtschaftsminister Bernd Althusmann weist Söders Frackingvorschlag zurück. Althusmann tritt am 9. Oktober ...