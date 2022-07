Gegründet 1947 Sa. / So., 30. / 31. Juli 2022, Nr. 175

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Ein Fall von kultureller Aneignung Pierre Deason-Tomory Samstag, 23. Juli Bundeskanzler Scholz hat seinen Wanderurlaub unterbrochen und ein neues Wohngeld angekündigt. Wieviel es geben wird, wann und für wen, sagte er nicht, wozu auch, die FDP macht eh nicht mit. Das Wandern hat der Scholz der CDU abgeschaut. Präsident Carstens hatschte Anfang der Achtziger durch die Bundesrepublik, prompt wurde Kohl Kanzler. Der wiederum promenierte 1990 im Kaukasus mit Gorbatschow, und die Weltordnung brach zusammen. Zur Erinnerung daran wird Kohls berühmte Strickjacke in einem georgischen Luftschiffhangar ausgestellt. Dienstag, 26. Juli Auch hübsch: Porsche-Chef Blume prahlte mit seinem engen Kontakt zu Finanzminister Lindner. Das kam heraus, Lindner ließ dementieren, Porsche räumte ein, widersprach wieder, dann formulierte ein Konzernmitarbeiter einen Vorschlag für eine gemeinsame Sprachregelung und schickte diesen per SMS ans Ministerium. Und versehentlich auch an Bild. Dann passierte: nichts. Gasprom drosselt die Gaslieferun...

Artikel-Länge: 3030 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen