Auf dem rechten Ohr taub

Erneut beweist die Polizei in Essen, dass sie auf dem rechten Auge blind und dem rechten Ohr taub ist: Mehr als zwei Stunden ließen sich Beamte der Behörde Zeit, bis sie einem Notruf junger Menschen wegen »rechtsextremer« und ausländerfeindlicher Parolen vor einem Kulturzentrum im Essener Stadtteil Steele nachgingen. Laut einem dpa-Bericht vom Donnerstag abend, hatten am 12. Juni gegen 1.45 Uhr rund 50 Personen vor einem Neonaziszenetreff Parolen wie »Hitler und SS zurück«, »Jetzt töten« sowie »Ausländer raus« krakeelt. Gegen die Tagungsteilnehmer im Kulturzentrum, das gegenüber der Nazibar liegt, soll es außerdem Beschimpfungen und Drohgebärden mit einem Messer gegeben haben, als sie versuchten den Vorfall zu filmen. Darüber informierte der Landesjugendring NRW am Montag in einem offenen Brief, worin auch von »Polizeiversagen« die Rede ist.

Im Landesjugendring sind verschiedene Jugendorganisationen unter anderem von Umweltverbänden, Gewerkschaften sowie r...