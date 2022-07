Gegründet 1947 Sa. / So., 30. / 31. Juli 2022, Nr. 175

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Anwerbung zu Armutslöhnen Britische Regierung setzt auf billige Pflegekräfte aus dem globalen Süden Christian Bunke Um der Personalkrise im NHS Herr zu werden, wird sich nicht erst seit gestern neokolonialer Rekrutierungsmuster bedient. Wenn die nötigen Fachkräfte aufgrund langer und stressiger Arbeitszeiten sowie niedriger Löhne im Inland nicht zu bekommen sind, bedient man sich eben im globalen Süden. Auch mit dieser Frage haben sich die Unterhaus-Abgeordneten im Gesundheitsausschuss befasst. So fordern sie zwar einerseits eine Reihe von langfristigen Maßnahmen, darunter eine Erhöhung der Zahl der in Großbritannien jährlich zur Verfügung stehenden medizinischen Ausbildungsplätze von derzeit 5.000 auf 14.500. Darüber hinaus müsse jedoch »kurzfristig gehandelt werden«, um »mit der derzeitigen Krise umzugehen«. Als wesentliche kurzfristige Maßnahme schlagen die Abgeordneten vere...

