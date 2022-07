Zum Inhalt dieser Ausgabe | Zug nach nirgendwo Auf Abenteuerfahrt mit der Deutschen Bahn Eileen Heerdegen Seit 17 Jahren pendele ich zwischen Hamburg und Wien. Damit die kürzlich in Hamburg gemessenen 40,1 Grad kein Vorzeichen für unbewohnbare Städte werden, fahre ich Bahn. Nicht immer ohne Probleme, nicht immer ist die Bahn schuld. Für einen eklatanten Mangel an Planung und Kommunikation ist sie dagegen fast ein Synonym. Samt Gepäck einen langen ICE entlangrennen, weil wieder die Wagenstandsanzeige nicht stimmt. Sich zur einzigen, noch nicht defekten, aber völlig verdreckten Toilette am anderen Zugende durchkämpfen. Ein ICE fuhr drei Stunden komplett ohne WC, das Twitter-Team der DB Personenverkehr antwortet auf Beschwerden nur lapidar, man habe wohl lieber den Zug überhaupt fahren lassen wollen. Diese Kaltschnäuzigkeit gegenüber Kunden wird sich vielleicht nur ändern, wenn ihnen irgendwann mal jemand mitten in den Bistrowagen kackt. Hartmut Mehdorn wird gerade 80 und dafür mit Artikeln gefeiert. Er fühlt sich völlig unschuldig. Der Ex-Bahn-Chef hat schließlic...

Artikel-Länge: 4368 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen