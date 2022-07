BUND warnt vor längeren Laufzeiten

In der von Union und FDP vom Zaun gebrochenen Debatte um den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken in Deutschland hat sich der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) zu Wort gemeldet. Am Donnerstag legte die Organisation eine von ihr in Auftrag gegebene Analyse zu den bestehenden Risiken vor. Darin führt Physikerin Oda Becker aus, welche rechtlichen sowie technischen Hürden einem Weiterbetrieb im Weg stehen und welche Risiken von den Anlagen für die Bevölkerung ausgehen.

Die Inbetriebnahme der am 31. Dezember 2021 abgeschalteten Meiler Emsland, Isar 2 und Neckarwestheim II werde als »unrealistisch bewertet«, da die Genehmigungen neu beantragt und erteilt werden müssten. Dafür müssten die Anlagen allerdings dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen, was durch Nachrüstungen »nicht zu erreichen« sei.

Per »Streckbetrieb« sei es zwar grundsätzlich möglich, sie für »rund 80 Tage« zusätzlich bei sinkender Leistung zu betreiben. Sie »würden dann im S...