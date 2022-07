Begehrter Partner

Knapp 18 Prozent des Gases für Europa kommt bereits aus Afrika. Tendenz wegen des Ukraine-Krieges und gestoppten Gaslieferungen aus Russland steigend. Genau an der Meeresgrenze zu Mauretanien, zehn Kilometer von der senegalesischen Küstenstadt Saint-Louis entfernt, erstreckt sich das riesige Becken Tortue/Ahmeyim mit geschätzten 420 Milliarden Kubikmetern Erdgas. Seit acht Jahren bereits wird das Gasfeld für eine künftige Kommerzialisierung erschlossen. Eine schwimmende Anlage, die auf hoher See bohren, produzieren und zwischenlagern soll, entsteht gerade. Von einer küstennah gelegenen Verladestation (FLNG) an der Seegrenze von Senegal und Mauretanien soll dann Flüssigerdgas (LNG) schon Anfang 2023 exportiert werden. Die FLNG-Station ist darauf ausgelegt, pro Jahr etwa 2,5 Millionen Tonnen LNG auf den Markt zu bringen. Das sind umgerechnet knapp 3,5 Milliarden Kubikmete...