Revision im Mordfall Lübcke

Vor dem Bundesgerichtshof (BGH) hat am Donnerstag die Verhandlung über den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) begonnen. Von allen Seiten liegen Revisionsanträge vor, mit denen eine Aufhebung des OLG-Urteils und eine Zurücküberweisung des Falls für eine erneute Verhandlung gefordert werden.

Der aufgrund seines Eintretens für eine humanitäre Asylpolitik bei Faschisten verhasste Politiker war in der Nacht zum 2. Juni 2019 vor seinem Wohnhaus in Nordhessen erschossen worden. Im Januar 2021 hatte das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main den Neonazi Stephan Ernst wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt, den Mitangeklag...