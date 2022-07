Traumhafte Bahnstrecken der Schweiz

Folge 4: Im Waggon geht es entlang der Jurasüdfusslinie am Westufer des malerischen Lac Léman bis Genf. Am Bielersee beginnt die Reise. Der Zug passiert die Südhänge des Juras, wo die Sonne die Reben kräftig gedeihen lässt. Danach geht es weiter entlang des Neuenburgersees durch das »Grosse Moos«, die Gemüsekammer der Schweiz. Und anders als die Deutsche Bahn sind die Züge pünktlich wie ein Schweizer Uhrwerk. Ebenso wie Teil 5 am Freitag. CH 2020

3sat, 19.20 Uhr

Märkte: Im Bauch von München

Der Viktualienmarkt ist kein Markt, auf dem man sich täglich versorgen kann, dazu ist er zu teuer. Bei den ansässigen Metzgereien traditionelle Schweinereien wie Saures Lüngerl oder, wenn man ...