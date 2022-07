Ein Überlebender

Hat man eine Wahl? Ja, meint der SS-Obersturmführer Schneider. Er persönlich hasse die Juden gar nicht. Nur stelle sich die Frage, welches Volk siege, und sein Volk sei nun mal das deutsche.

Der Mann, mit dem Schneider so behaglich plaudert, ist Hertzko Haft (Ben Foster), ein jüdischer Gefangener in Auschwitz, den Schneider unter seinen persönlichen Schutz genommen hat. Haft kann nämlich boxen, und Schneider lässt ihn, zur Unterhaltung der Wachmannschaften, einen Kampf nach dem anderen absolvieren. Der Verlierer wird ermordet. Hat auch Haft eine Wahl? Schon die Frage scheint perfide, doch ist sie nur schwer abzuweisen. Antwortet Haft, ihm bleibe keine Wahl, so spricht er sich jegliche Autonomie ab. Sagt er sich dagegen, dass er den Kampf auch hätte verweigern oder ihn hätte absichtlich verlieren können, so muss er den Tod des Gegners als Folge seiner Entscheidung ansehen; und damit wäre Schneider die perfide Umkehr der Schuld gelungen.

Barry Levinsons Film ...