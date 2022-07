Mit der Blockade ukrainischer Häfen setze Russlands Präsident Wladimir Putin Lebensmittel als Waffe ein, so das Mantra der Ukraine und ihrer Verbündeten. Tatsächlich habe der Ende Februar begonnene russische Angriffskrieg die weltweite Hungerkrise zwar verschärft, wie die evangelische Hilfsorganisation »Brot für die Welt« am Mittwoch erklärte. Hervorgebracht sei sie aber nicht durch den Krieg. »Die größten Treiber der weltweiten Ernährungskrise sind die Inflation, die Folgen der Pandemie, Kriege und Konflikte, die Klimakrise und eine verfehlte globale Agrarpolitik«, sagte Präsidentin Dagmar Pruin bei der Vorstellung des Jahresberichts 2021 in Berlin. »Daraus entsteht ein tödlicher Mix für Millionen von Menschen.«

In dem Bericht weist die »Brot für die Welt«-Direktorin für Internationale Programme, Petra Berner, darauf hin, dass die Auswirkungen der Coronapandemie neue Armuts- und Hungerkrisen verursacht hätten. Hinzu komme, dass 2021 die Inflation als Folg...