Abholzen was geht

Die Entwaldung im brasilianischen Amazonasgebiet schreitet weiter voran. Während der ersten sechs Monate dieses Jahres wurden 3.988 Quadratkilometer Regenwald abgeholzt, zehn Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das geht aus den aktuellen Satellitendaten des für die Waldüberwachung zuständigen Weltraumforschungsinstituts INPE hervor. Die gesteigerte Abholzung führte zu vermehrten Waldbränden im Juni. In den kommenden, trockeneren Monaten könnte sich die Situation noch verschlimmern, befürchtet die Ökologin Manoela Machado vom Woodwell Climate Research Center, wie die Nachrichtenagentur Reuters am 8. Juli berichtete. »Wenn wir viel Entwaldung haben, ist es unvermeidlich, dass wir auch viele Brände haben werden«, so die Forscherin.

Nach Rodung und Abtransport der wertvollen Bäume setzten die Abholzer in der Regel den Restwald in Brand, um Nutzflächen für Rinderzucht oder Sojaanbau zu gewinnen. Alarmierend sei zudem, dass die Abholzung insbesondere im zentr...