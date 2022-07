Veldre, Waligura, Tschörtner

Obwohl er sich bereits vor rund einem Vierteljahrhundert aus der Öffentlichkeit zurückzog, ist Erik Veldre nicht vergessen. Der Schauspieler, der diesen Mittwoch 90 Jahre alt wird, ist noch immer in Wiederholungen auf dem Bildschirm präsent (derzeit beim MDR in »Barfuß ins Bett«, wo er einen Lehrer spielt). In Riga geboren, verschlug es Veldre nach Altenburg, wo Intendant Kurt Jung-Alsen auf den Komparsen aufmerksam wurde und ihn an die Weimarer Theaterschule empfahl. Nach Theaterjahren in Leipzig, Karl-Marx-Stadt und Berlin war er als freier Schauspieler vor allem im Fernsehen beschäftigt, nicht selten als Polizist (oft im »Polizeiruf 110«) oder als Staatsanwalt. Hauptrollen in Defa-Filmen spielte er ab 1960 bei Regisseuren wie Heiner Carow, Frank Beyer und Walter Beck. In Juri Oserows internationaler Produktion »Schlacht um Moskau« (1986) spielte Veldre eindrucksvoll den Nazibefehlshaber Guderian.

