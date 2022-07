Zum Inhalt dieser Ausgabe | Journalistin kämpft um ihren Ruf Arbeitsgericht rät und gekündigter Palästinenserin zu einvernehmlicher Erklärung Emily Baumgarten Am vergangenen Mittwoch fand bei schwülen Temperaturen vor dem Arbeitsgericht Berlin ein hitziger Prozesstag im Verfahren von Farah Maraqa gegen den deutschen Auslandssender Deutsche Welle (DW) statt. Die DW hatte Maraqa im Februar zusammen mit sechs weiteren arabischen Journalistinnen und Journalisten aufgrund fadenscheiniger Antisemitismusvorwürfe gefeuert. Schon beim Einlass in den Gerichtssaal wurde klar, dass die Zahl der Unterstützer von Maraqa die der verfügbaren Sitzplätze bei weitem überstieg. Die Anwältin der Deutschen Welle saß beim Prozess allein, während es für die Journalistin deutlichen Rückhalt im Saal gab. Es fällt nicht in den Zuständigkeitsbereich eines Arbeitsgerichts, über politische und zeitgeschichtliche Fragen zu Israel, Zionismus und den Menschenrechten der Palästinenser zu urteilen. Darüber hinaus waren Maraqas Äußerunge...

