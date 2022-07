Facetten des Irrsinns

Kann man über die Documenta 15 berichten, ohne das Thema Antisemitismus behandeln zu müssen? Ja, wenn man sich dem Programm einer Galerie zuwendet, die schon seit mehreren Jahrzehnten die Weltausstellung der zeitgenössischen Kunst in Kassel begleitet. Caricatura heißt sie.

Vor knapp 40 Jahren gegründet, zeigte die – nicht mit dem gleichnamigen Museum in Frankfurt am Main zu verwechselnde – Caricatura anfangs vor allem Arbeiten der Neuen Frankfurter Schule um F. W. Bernstein, Robert Gernhardt und F. K. ­Waechter. Dazu gab es Lesungen komischer Literatur, Kabarett- und Theaterabende, Konzerte. Im November 1995 zog man in einen Seitentrakt des Kulturbahnhofs Kassel. Hier wird parallel zur Documenta jedes Mal eine Bestandsaufnahme der deutschsprachigen komischen Kunst geboten, momentan in einer eigenen Halle auf dem Vorplatz des Kulturbahnhofs auf gut 450 Quadratmetern.

Vor fünf Jahren ging die Caricatura mit der Schau »Systemfehler« dem alltäglichen und politi...