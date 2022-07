Frenemies – befreundete Feinde

Russland, die Türkei und Iran: Seit sich die drei Staaten vor fünfeinhalb Jahren zum ersten Mal in der kasachischen Hauptstadt Astana trafen, um nach dem Sieg über die Dschihadisten im nordsyrischen Aleppo einen Abgleich über Syrien herbeizuführen, ist vom »Astana-Format« die Rede. Ganz unabhängig von der Frage, wie man ihre Aktivitäten in Syrien beurteilt, ist ihnen eines gelungen: Die transatlantischen Mächte, die zuvor fest davon ausgegangen waren, früher oder später in Damaskus eine Regierung von ihren Gnaden inthronisieren zu können, sind in Syrien weitgehend abgedrängt. Das »Astana-Format« ist – ganz ohne Wertung betrachtet – ein Beispiel dafür, wie sich die westliche Dominanz brechen lässt. Auch dann, wenn die beteiligten Staaten wie etwa Russland sowie die Türkei dabei gegensätzliche Interessen vertreten und jeweils auf der Seite verfeindeter Kräfte stehen.

Moskau und Ankara haben aus dem B...