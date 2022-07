Totale Vergesellschaftung

Der vorliegende Beitrag ist die überarbeitete und gekürzte Fassung eines Referats, das der Autor am 3. Juli 2022 in Frankfurt am Main auf der von der Marx-Engels-Stiftung und der DKP ausgerichteten Tagung »Frieden gebieten, wo die Herrschenden Krieg schreien!« gehalten hat. (jW)

Marxismus ist bekanntlich eine Wissenschaft. Daher ist es auch nicht möglich, den Gehalt marxistischer Imperialismustheorie durch Verweis darauf zu bestimmen, was Marxistinnen und Marxisten unter diesem Label verstehen. Wir würden sonst sehr bald in die Schwierigkeit geraten, hier nicht von einer marxistischen Imperialismustheorie sprechen zu können, sondern von einem Plural. Denn offensichtlich wird auch in diesem Kreis der Begriff Imperialismus nicht mit identischem Inhalt gedacht und verwendet.

Sofern wir daran festhalten, Marxismus als Wissenschaft zu betrachten, verstehen wir ihn als ein System aufeinander bezogener theoretischer Einsichten über eine als Einheit gedachte Wirkli...