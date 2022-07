Justizdeals für Faschisten

Der Gerichtsbarkeit im Freistaat Bayern sind Geständnisse von Neonazis offenbar wichtiger, als diese für illegale Aktivitäten hinter Gitter zu bringen. Am Dienstag hat das Landgericht München I im Prozess gegen mutmaßliche Funktionäre und Mitglieder des verbotenen Netzwerks »Blood and Honour« den Angeklagten einen entsprechenden Deal in Aussicht gestellt, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete. Alle zehn Faschisten und die Generalstaatsanwaltschaft München stimmten demzufolge nach einer Reihe nichtöffentlicher Verhandlungen dem gerichtlichen Verständigungsvorschlag zu.

Für den mutmaßlichen »Divisionschef Deutschland« sowie Sektionsleiter in Thüringen, Sven B., w...