Beggars Banquet

»Na, dees is gscheit!« – die Frauen in den roten Streckfauteuils mit Almdudler-Logo würden glatt applaudieren, müssten sie nicht ihre sündteuren Getränke in den im Original-Stones-Sixty-Design gestalteten Plastikbechern festhalten. Ihre bewundernden und vielleicht auch ein wenig neidischen Blicke gelten der Flasche Rotwein, die wir vorausschauend, aber immerhin auch schwer im Rucksack drückend, am Riesenrad vorbei durch Wurschtl- und grünen Prater geschleppt haben.

Normalerweise bietet jeder Wiener Würstlstand halbwegs trinkbaren Wein, das Achtel oft schon für 1 Euro 10. Hier und heute sind die Preise mit handgeschriebener Phantasie überklebt. 4,50 für einen Gespritzten (wir Piefke sagen: Schorle), die Dose Ottakringer zum Preis eines Sixpacks. Wer ist schuld? Alte weiße Männer. Konkret Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood und Neu-Drummer Steve Jordan – die berühmteste Rockband alive: The Rolling Stones.

Über 50.000 Menschen k...