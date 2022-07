Hitzefrei und kühle Getränke

Nun kommt auch in der Bundesrepublik die Hitzewelle an. Sehr hohe Temperaturen bringen viele Menschen an ihre Belastungsgrenzen. Deshalb fordern Verdi und IG Metall hitzefrei für Beschäftigte bzw. die Verlegung der Arbeitszeiten in die Morgen- und Abendstunden.

Ein früherer Feierabend könnte hilfreich sein, die Hitzebelastungen in Grenzen zu halten, sagte Norbert Reuter, Leiter der tarifpolitischen Abteilung bei Verdi, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Montagausgaben). Einen gesetzlichen Anspruch auf »Hitzefrei« gebe es nicht. Allerdings ist in der Arbeitsstättenverordnung geregelt, bis zu welcher Raumtemperatur gearbeitet werden muss. Grundsätzlich solle sie zwar 26 Grad nicht übersteigen, so die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA). Doch sobald es im Freien wärmer als 26 Grad wird, greift laut Verordnung ein Stufenmodell, das Arbeiten auch noch bei bis zu 35 Grad im Innenraum erlaubt. Ab 30 Grad sollen die Belastungen für die ...