»Viehbestand muss angepasst werden«

Haben Sie grundsätzlich Verständnis für die Nöte und Sorgen der traditionellen Landwirte?

Ich begreife, dass sie Angst vor den Veränderungen haben, die auf die Landwirtschaft zukommen. Ich verstehe auch, dass es viele Emotionen in bezug auf die Landwirtschaft gibt, die seit Generationen in der Familie am selben Ort betrieben wird. Das ist ein Urgefühl. Aber ich sehe eine Zukunft für die Landwirte, in der sie wieder geschätzt und gewollt sind, auch dort, wo sie jetzt wirtschaften, obwohl es in einer Übergangsphase auch Aussteiger geben wird.

Wie stehen Sie zur geforderten Reduzierung des Viehbestandes?

Um die Landwirtschaft klimafest und fit für die Energiewende zu machen, muss der Viehbestand in den Niederlanden in der Tat an die Größe des Landes angepasst werden. Das bedeutet, dass der Viehbestand erheblich schrumpfen muss, um nicht mehr auf die Säulen Kunstdünger, importiertes Kraftfutter und chemische Pestizide angewiesen zu sein. Genau diese Faktoren, di...