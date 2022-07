Als ich kürzlich – was Gas, Öl und Lebensmittel anbelangt – Prognosen für den kommenden Winter las, dachte ich: Das wird ein wahrer Steckrübenwinter. Wieder mal. Das wollte ich genauer wissen. Zunächst einmal überraschten mich im Internet die vielen Kochrezepte für Steckrüben – mit Apfel, Schmand und Würstchen. Verbraucheraufklärer beantworteten die Frage: Wie gesund ist dieses Wintergemüse? Ein Marktbericht teilte mit, dass immer mehr Steckrüben angebaut werden.

Der dräuende Steckrübenwinter 2022/23 wäre der dritte. Alle drei stehen sie mit einem Weltkrieg in Zusammenhang. Den ersten Steckrübenwinter gab es 1916/17, also mitten im Ersten Weltkrieg, den zweiten gleich nach dem Zweiten Weltkrieg 1946/47, der dritte würde ab kommenden Herbst, also vor dem Dritten Weltkrieg, stattfinden.

Meine Oma dachte immer mit Schaudern an den zweiten Steckrübenwinter zurück: »Es gab ja sonst nischt!« Wenn man den vielen Kritikern der Bundesregierung, von NATO und USA, etw...