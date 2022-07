Rabenalt, Henneberg

Ein Mann, der lebenslang dafür sorgte, dass gute und noch bessere Filme entstehen, hat – soweit bekannt – nur einmal selbst im Film agiert: In »Fräulein Schmetterling« (nach Christa und Gerhard Wolf) trat Peter Rabenalt als Saxophonspieler auf. Es war sein erster und letzter Film – obwohl er an Dutzenden anderer mitarbeitete. Sein erster, weil er 1965/66 dafür seine erste Filmmusik schrieb, und sein letzter, weil der Film erst 2021 künstlerisch vollendet wurde. Rabenalt, der nicht nur Musiker, sondern auch Filmtheoretiker ist, gehörte zu dem Kollektiv, das die Arbeit des verstorbenen Regisseurs Kurt Barthel zu einem beachtlichen Abschluss brachte. Er wurde am 16. Juli vor 85 Jahren bei Rathenow geboren und hatte einen ungewöhnlichen Berufsweg. Erst studierte er an der Babelsberger Filmhochschule Produktion, lehrte dann dort von 1962 bis ins neue Jahrtausend hinein, war aber auch ein begeisterter Jazzmusiker und Kabarettist. Nachdem er einige Filmmusiken s...